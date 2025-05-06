Pakistan’a Ait 2 Savaş Uçağı Düşürüldü!

PES EDA SİLAH SALDIRILARI

Pakistan ordusunun sözcüsü yaptığı açıklamada, Hindistan’ın kısa bir süre önce Pakistan topraklarına üç ayrı bölgeden füze saldırısı düzenlediğini belirtti. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine füze saldırısı gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” şeklinde konuştu. İlk verilere göre saldırılarda en az 3 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan’a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü aktardı.

Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesindeki terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurdu. 9 bölgenin hedef alındığı belirtilen açıklamada, Pakistan’a ait hiçbir askeri tesisin hedef alınmadığı ifade edildi. Hindistan hükümetinden de “Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve çatışmaya yol açmayacak şekildeydi” açıklaması geldi.

Keşmir’de 26 Hindistanlı turistin saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin akabinde Hindistan ile Pakistan arasında tansiyon yükseldi. Nükleer güce sahip iki komşu ülke arasındaki ilişkiler, son yılların en düşük seviyesine geriledi. Bölgede zaman zaman devam eden sınır çatışmalarıyla birlikte, iki ülke karşılıklı olarak hava sahalarını kapatmayı tercih etti.