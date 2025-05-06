Pakistan’da Askeri Araca Saldırı! 7 Asker Öldü

HİNDİSTAN-PAKİSTAN TANSİYONU ARTMAKTADIR

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik her geçen gün yükselirken yeni bir olay yaşandı. Pakistan ordusu, İran ve Afganistan ile komşu olan Belucistan eyaletinde bir askeri araca yönelik bombalı bir saldırı düzenledi. Bu saldırıda 7 askerin yaşamını yitirdiği bildirildi.

HİNDİSTAN ALEYHİNE SUÇLAMALAR

Pakistan ordusu, Hindistan’ı saldırının sorumlusunu kabul ederek, saldırıyı “Hindistan’ın kuklası” olarak nitelendirdiği Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun (BLA) üstlendiğini duyurdu. Daha önce Hindistan’ın Cemmu Keşmir bölgesinde Pahalgam’daki bir turistik alanda 22 Nisan’da meydana gelen terör saldırısında 26 sivil hayatını kaybetmişti. Bu saldırının arkasında Pakistan’ın olduğunu iddia eden Hindistan, İslamabad yönetiminin bu suçlamaları reddettiğini ifade etti.

ASKERİ EYLEMLER HAKKINDAKİ ENDİŞELER

Pakistan hükümeti, birkaç gün önce Hindistan’ın askeri bir operasyon gerçekleştirmeyi planladığına dair “güvenilir istihbarat” aldıklarını duyurdu. Bu gelişmeler, iki ülke arasındaki tansiyonun arttığını ve bölgedeki güvenlik durumunun ne denli kritik olduğunu gözler önüne seriyor.