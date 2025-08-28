Gündem

Pakistan’da Sel: 22 Kişi Hayatını Kaybetti

pakistan-da-sel-22-kisi-hayatini-kaybetti

muson yağmurlarının etkisi

Muson yağmurlarının etkili olduğu Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerinde biriken fazla suyun boşaltılması kararı alındı. Hindistan’ın bu eylemi ardından Pakistan’ın Pencap eyaletinde sel felaketi meydana geldi. Yetkililer, yaşanan sel felaketi sonucunda 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin kaybolduğunu ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

sel felaketinin sonuçları

Yüzlerce köy su altında kalırken, tarım arazileri ciddi hasar gördü ve birkaç köprü yıkıldı. Nehirlerin yüksek debisi nedeniyle taşma riski hala devam ediyor. Bu durum, yerel halk için büyük bir tehlike oluşturuyor ve hayati önlemler alınması gerektiğini gösteriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Hakan Fidan, ABD’li Mevkidaşıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile telefonda görüştü; Rusya-Ukrayna barış süreçleri üzerine değerlendirmeler yapıldı.
Gündem

Edirne Sınırında Gözaltı Operasyonu Gerçekleşti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde FETÖ bağlantılı 4 kişi, yasa dışı yurt dışı çıkış girişiminde yakalandı. Birinin hakkında arama kararı, diğerlerinin ise yurt dışı yasağı bulunuyordu.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.