Pakistan’da Sel: 22 Kişi Hayatını Kaybetti

muson yağmurlarının etkisi

Muson yağmurlarının etkili olduğu Ravi, Chenab ve Sutlej nehirlerinde biriken fazla suyun boşaltılması kararı alındı. Hindistan’ın bu eylemi ardından Pakistan’ın Pencap eyaletinde sel felaketi meydana geldi. Yetkililer, yaşanan sel felaketi sonucunda 22 kişinin yaşamını yitirdiğini, birçok kişinin kaybolduğunu ve yaklaşık 600 bin kişinin tahliye edildiğini duyurdu.

sel felaketinin sonuçları

Yüzlerce köy su altında kalırken, tarım arazileri ciddi hasar gördü ve birkaç köprü yıkıldı. Nehirlerin yüksek debisi nedeniyle taşma riski hala devam ediyor. Bu durum, yerel halk için büyük bir tehlike oluşturuyor ve hayati önlemler alınması gerektiğini gösteriyor.