Pakistan’dan İran’a Destek Çağrısı!

PAKİSTAN SAVUNMA BAKANINDAN İSLAM ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, diplomatik ilişkileri bulunan Müslüman ülkelere bu ilişkileri bir an önce sonlandırma çağrısı yapıyor. Bakan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmesi ve ortak bir strateji belirlemesi gerektiğini vurguluyor. Pakistan’ın İran ile sağlam ve derin bağlara sahip olduğunu belirten Bakan, “İran’ın yanındayız ve çıkarlarını her uluslararası platformda destekleyeceğiz” ifadelerini kullanıyor.

SALDIRILARIN GETİRDİĞİ TANSİYON DURUMU

İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesisleri ve üst düzey askeri komutanları hedef aldığı saldırılar, bölgedeki gerginlikleri artırdı. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı, bazı üst düzey askeri komutanlar ve 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitiriyor. Ayrıca toplamda 78 sivilin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı aktarılıyor. İran, bu duruma karşılık olarak balistik füzelerle İsrail’e misilleme yapıyor; bu saldırılarda 3 kişi ölüyor, 172 kişi yaralanıyor.

TARİHSEL DESTEK VE TUTUM

Pakistan, tarihsel olarak Filistin davasına ve İran ile dostane ilişkilere destek vermesiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı geliştirdiği tutumla da öne çıkıyor. Türkiye dahil birçok ülke, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıları kınama konusunda ortak bir ses çıkarıyor.