Dünya

“Pakistan, İlk Defa Generalini Seçti.”

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PAKİSTAN’DA TARİHİ BİR TERFİ

Pakistan Başbakanlığından gelen bilgiye göre, ülkenin kabinesi Salı günü önemli bir karara imza attı. Bu karar, Hindistan ile yaşanan yaklaşık otuz yıllık en şiddetli askeri çatışmanın ardından, ordu komutanı General Asım Munir’in mareşalliğe terfi etmesiyle ilgili.

MARAŞEL RÜTBESİ

Pakistan’da maraşel rütbesi, yalnızca savaş zamanlarında seçilen ve ordunun en yüksek yetkisini elinde bulunduran bir mevki olarak biliniyor. Tarih boyunca bu rütbeyi taşıyan son isim, 1959’da görevde bulunan Eyüp Han.

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