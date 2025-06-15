Pakistan, İran’ı destekliyor!

Pakistan’dan Acil Çağrı

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, İsrail ile diplomatik ilişkileri sürdüren Müslüman ülkelere bu ilişkileri derhal sona erdirme çağrısı yapıyor. Bakan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) olağanüstü toplanması ve ortak bir strateji geliştirilmesi gerektiğini vurguluyor. Aynı zamanda Pakistan’ın İran ile derin bağlara sahip olduğunu belirtip, “İran’ın yanındayız ve çıkarlarını her uluslararası platformda destekleyeceğiz” diyor.

Yükselen Tansiyonun Ardındaki Olaylar

İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesislerini ve üst düzey askeri komutanlarını hedef alan saldırıları, bölgedeki tansiyonu önemli ölçüde artırdı. Bu saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile birlikte 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti. Ayrıca, toplamda 78 sivilin öldüğü, yüzlerce kişinin yaralandığı bildiriliyor. İran’ın bu duruma karşılık olarak balistik füzelerle düzenlediği misillemede ise 3 kişi hayatını kaybetti ve 172 kişi yaralandı.

Pakistan’ın Tarihi Duruşu

Pakistan, tarihsel olarak Filistin davasına ve İran ile dostane ilişkilere verdiği destekle ön plana çıkıyor. Ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı tutumuyla da dikkat çekiyor. Bu süreçte Türkiye dahil birçok ülke, İsrail’in saldırılarını kınamayı ihmal etmedi.