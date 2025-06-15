Pakistan, İran’ı destekliyor!

PAKİSTAN SAVUNMA BAKANI’NDAN ÇAĞRI

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, İsrail ile diplomatik ilişkileri olan Müslüman ülkelere bu ilişkileri derhal kesme çağrısı yapıyor. Bakan, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) olağanüstü toplanarak ortak bir strateji geliştirmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, Pakistan’ın İran ile olan derin bağlarına dikkat çekerek, “İran’ın yanındayız ve çıkarlarını her uluslararası platformda destekleyeceğiz” diyor.

BÖLGESEL TANSİYON VE SALDIRILAR

İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesislerini hedef alan saldırıları bölgedeki tansiyonu artırdı. Bu saldırılar sonucunda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile birlikte 9 nükleer bilim insanı yaşamını yitirdi. Toplamda 78 sivilin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bildiriliyor. İran’ın İsrail’e karşı gerçekleştirdiği balistik füzelerle misillemede ise 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

PAKİSTAN’IN TUTUMU

Pakistan, tarihsel olarak Filistin davasına ve İran ile dostane ilişkilere verdiği destekle ön plana çıkıyor. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına karşı tutumu ile de dikkat çekiyor. Türkiye dahil birçok ülke, bu saldırıları kınama kararı almış durumda.