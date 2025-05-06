Pakistan Üzerinde Düşürülen Uçaklar Var

PAMUKLA SARMALANAN TANSİYON

Pakistan ordusunun sözcüsü, Hindistan’ın kısa bir süre önce Pakistan sınırına üç farklı yerden füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Pakistan ordusuna bağlı Servisler Arası Halkla İlişkiler (ISPR) Direktörü Korgeneral Ahmed Şerif Chaudhry, Hindistan’ın Bahwalpur, Muzaffarabad ve Kotli bölgelerine düzenlediği bu saldırılar hakkında bilgi vererek, “Tüm jetlerimiz havadadır. Bu, Hindistan’ın hava sahası içinden gerçekleştirilen utanç verici ve korkakça bir saldırıdır. Pakistan bu saldırıya kendi seçtiği bir zamanda ve yerde karşılık verecek. Bu provokasyon cevapsız kalmayacak” şeklinde konuştu. İlk verilere göre bu saldırılarda en az 3 kişi yaşamını yitirdi ve 12 kişi yaralandı. Ayrıca, Pakistan güvenlik kaynakları, Hindistan’a ait 2 savaş uçağının düşürüldüğünü bildirdi.

HİNDİSTAN’IN OPERASYONU

Hindistan, Cemmu Keşmir bölgesinde meydana gelen terör saldırısına karşılık olarak Sindoor Operasyonu’nu başlattığını duyurdu. Açıklamada 9 bölgenin hedef alındığı belirtilirken, Pakistan’a ait askeri tesislerin hedef alınmadığı vurgulandı. Hindistan hükümeti de “Eylemlerimiz odaklı, ölçülü ve çatışmaya yol açmayacak şekildeydi” ifadesini kullandı.

TANSİYONUN YÜKSELİŞİ

Keşmir’de meydana gelen terör saldırısında 26 Hindistanlı turistin ölmesi sonrasında, Hindistan ile Pakistan arasında artan bir gerilim yaşanıyor. Nükleer silahlara sahip bu iki komşu ülke arasındaki ilişkiler, son yıllarda en düşük seviyelerine düşmüş durumda. Bu bölgedeki sınır çatışmaları zaman zaman devam ederken, iki ülke de karşılıklı olarak hava sahalarını kapatma kararı almıştı.