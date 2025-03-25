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Palamut ve Hamsi Yerine İstavrit-Mezgit Satışı

palamut-ve-hamsi-yerine-istavrit-mezgit-satisi

SEZONUN BEREKETİ

Balıkçı Mustafa Karslı, Ramazan ayının sonlarına gelindiği bu günlerde sezonun oldukça bereketli geçtiğini belirtiyor. Uygun fiyatlarla satışa sunulan çeşitli balıkların vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını ifade eden Karslı, “İstavrit ve mezgit 100 ila 125 lira arasında satışa sunuluyor. Artık palamut ve hamsinin yerini istavrit ile mezgit aldı” diyor.

AV YASAĞINA YAKLAŞILIYOR

Karslı, av yasağının yaklaşmakta olduğunu dile getirerek, olta balıkçılığının artmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde mezgit ve istavritin tezgahlardaki yerinin daha fazla olacağını aktarıyor.

RAMAZAN’DA BALIK İLGİSİ

Balıkçı Turgay Memiş de Ramazan ayında vatandaşların balık çeşitlerine olan ilgisinin arttığını dile getiriyor. “Ramazan çok güzel geçti. Tezgahlarda istavrit, barbun, zargana, alabalık, çipura ve levrek gibi balıklar tezgahları süsledi” şeklinde konuşan Memiş, bu dönemdeki satışların memnuniyet verici olduğunu vurguluyor.

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