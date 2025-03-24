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Palamut ve Hamsinin Yerini İstavrit Aldı

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RAMAZAN DÖNEMİ BEREKETİ

Balıkçı Mustafa Karslı, Ramazan ayının sonlarına yaklaşıldığı bu günlerde balık sezonunun oldukça bereketli geçtiğini belirtiyor. Uygun satış fiyatlarıyla çeşitli balıkların vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını ifade eden Karslı, “İstavrit ve mezgit 100 ila 125 lira arasında satışa sunuluyor. Artık palamut ve hamsinin yerini istavrit ile mezgit aldı” şeklinde konuşuyor. Av yasağının yaklaştığını dile getiren Karslı, olta balıkçılığının artmasıyla birlikte yakın gelecekte mezgit ve istavritin tezgahlardaki varlığının daha da artacağını vurguluyor.

RAMAZAN’DA BALIK ÇEŞİTLERİNE İLGİ

Balıkçı Turgay Memiş de Ramazan süresince vatandaşların balık çeşitlerine gösterdiği ilginin arttığını aktararak, “Ramazan çok güzel geçti. Tezgahlarda istavrit, barbun, zargana, alabalık, çipura ve levrek gibi balıklar tezgahları süsledi” diyor. Bu dönemde taze balıkların sunulması, balık tüketiminde önemli bir artış sağlıyor. Balıkçılar, sezonun bu zenginliğinin hem gelir hem de vatandaşlar için beslenme açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtiyor.

ÖNEMLİ

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İstavrit ve Mezgitin Yükselişi Devam Ediyor

Ortahisar'daki balıkçı tezgahlarında hamsi 175 lira, istavrit ve mezgit 100-125 lira, somon 200 lira, levrek ve çipura 300 lira, alabalık ise 150-175 lira fiyatla satılmakta.
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