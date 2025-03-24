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Palamut ve Hamsinin Yerini İstavrit Alıyor

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SEZONUN BEREKETİ

Balıkçı Mustafa Karslı, Ramazan’ın sonuna yaklaşırken, sezonun son derece bereketli geçtiğini aktardı. Uygun fiyatlarla satışa sunulan çeşitli balıklara da vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Karslı, “İstavrit ve mezgit 100 ila 125 lira arasında satışa sunuluyor. Artık palamut ve hamsinin yerini istavrit ile mezgit aldı” şeklinde konuştu. Karslı, av yasağına kısa bir süre kaldığını belirterek, olta balıkçılığının artmasıyla birlikte önümüzdeki günlerde mezgit ve istavritin tezgahta daha fazla yer alacağını ifade etti.

RAMAZANDAKİ ÇEŞİTLER

Balıkçı Turgay Memiş de vatandaşların Ramazan ayında balık çeşitlerine büyük ilgi gösterdiğini dile getirdi. Memiş, “Ramazan çok güzel geçti. Tezgahlarda istavrit, barbun, zargana, alabalık, çipura ve levrek gibi balıklar tezgahları süsledi” diyerek, bu dönemin balık çeşidi açısından zengin geçtiğini aktardı.

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