Palandöken’de Çığ Bölgesine Girenlere Ceza

PALANDÖKEN DAĞLARI’NDA ÇIĞ FACİASI SONRASI ÖNLEMLER

Palandöken Dağları’nın Sultan Sekisi bölgesinde 21 Aralık 2024’te meydana gelen çığ faciasında bir kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı. Olayın ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, “Kayak Merkezlerinde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler” konulu genel emir yayımladı. Bu genel emir, kuruluşların sorumluluklarını belirliyor ve kayak yapanların uyması gereken kuralları tespit ediyor. Bu kapsamda, Palandöken’e yerleştirilen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerini sürdürüyor.

DENETİMLER VE YAPTIRIMLAR

Erzurum Valiliği’nin genel emri doğrultusunda, Palandöken Kayak Merkezi’nde denetim gerçekleştiren jandarma ekipleri, 10-17 Şubat tarihleri arasında çığ bölgesi olarak belirlenen alana giren 14 kişiye para cezası uyguladı. Bu kişiler için kişi başı 2 bin 953 TL olmak üzere toplamda 41 bin 342 TL idari yaptırım söz konusu oldu. Ayrıca, Ocak ayında çığ bölgesine izinsiz giren dört kişiye 11 bin 812 TL, kasksız kayak yapan beş kişiye de 14 bin 765 TL ceza kesildi.

Bu denetimlerin, kayak alanlarında güvenliği artırmak ve bu tür kazaların önüne geçmek amacıyla yapıldığı ifade ediliyor.