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Palet Deposunda Yangın Çıktı

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YANGININ NEDENİ BELİRSİZ

Kocaeli’nin Gebze ilçesinin Adem Yavuz Mahallesi’nde bulunan Yeni Bağdat Caddesi üzerindeki bir palet deposunda, henüz tespit edilemeyen bir sebepten ötürü yangın meydana geldi. Depoda bulunan kuru ağaç parçaları, kısa süre içinde alevler tarafından sarıldı ve yoğun dumanlar gökyüzüne yükselmeye başladı.

İTFAYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarının ardından, 112 Acil Çağrı Merkezi bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderdi. Güvenlik çemberine alınan alanda, itfaiye ekipleri alevlerin kontrol altına alınabilmesi için sürekle çalışmalarını yürütüyor.

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