Pamukkale’de 7 Katlı Binada Yangın Çıktı

DENİZLİ’DE YANGIN ALARMI

Pamukkale ilçesindeki 7 katlı bir rezidansta meydana gelen yangında, itfaiye ekipleri mahsur kalanları kurtarma çalışmasına hız veriyor. Alınan bilgilere göre yangın, Asmalıevler Mahallesi 6653 Sokak’taki rezidansta, nedeni henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ DEVREDE

Dumanlarla kaplanan binadaki yangın haberinin gelmesi üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, üst katlardaki dairelerde mahsur kalanların tahliyesi için merdivenli araçlarla kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.