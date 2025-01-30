Pamukkale’de İşçi Servisi Devrildi: 4 Ölü

KAZA YERİ VE ZAMAN

Denizli’de, Pamukkale ilçesinde işçileri taşıyan bir servis midibüsü devrildi. Kazanın, saat 08.30 sıralarında Denizli – Aydın Otoyolu Irlıganlı Mahallesi bağlantı yolu üzerinde meydana geldiği bildiriliyor. İlk açıklamalara göre bu trajik kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrasında, yaralıların durumuyla ilgili de bilgiler mevcut. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarlarıyla olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi. Olayın ardından acil tıbbi müdahale çalışmaları başladı.