pamukkale-sitesi-nde-adalet-bekleniyor

DEPREMDE YIKILAN BİNA VE KAYIPLAR

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki Pamukkale Sitesi A bloğu, 6 Şubat depremlerinde çökmüş ve bu felakette 25 kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi ise yaralanmış. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, bu olayla ilgili olarak sorumlu olan müteahhitler Sadık Doğan ve Yusuf Alageyik ile inşaatın teknik uygulama sorumlusunu üstlenen ve statik proje müellifi olan Atilla Gökçek’e her biri 16 yıl 3 ay hapis cezası vermiş. Alageyik ve Gökçek tutuklanmışken, firarda olan Sadık Doğan hakkında yakalama kararı çıkarılmış.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA SORUŞTURMA

Başsavcılık, Pamukkale Sitesi’nin yıkılmasında sorumluluğu bulunan kamu görevlileri hakkında da soruşturma izni talep etmiş. Gaziantep Bölge İdare Mahkemesi, iki kamu görevlisi için soruşturma izni vermiş. Bu karar doğrultusunda hazırlanan iddianameye göre, dönemin Şehitkamil Belediyesi İmar Müdür Yardımcısı Ali Çağlayan ile inşaat mühendisi Mustafa Bilgin’in, Pamukkale Sitesi’nin inşası sürecinde, eksik ve hatalı projelere rağmen gerekli denetimleri yapmadan yapı ruhsatı vererek hatalı davrandıkları belirtiliyor. Bilirkişi raporları ve diğer deliller doğrultusunda, bu iki ismin de “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçunu işledikleri vurgulanıyor.

FİRARİ DURUMDA OLAN GÖREVLİ

Soruşturma sürecinde inşaat mühendisi Mustafa Bilgin, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetmiş. Diğer sanık olan Ali Çağlayan’ın ise 2023 yılından beri hakkında birçok yakalama kararı bulunduğu, buna rağmen yurt dışında olduğunun ortaya çıktığı anlaşılmış. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Çağlayan’a dair “Şüpheli Ali Çağlayan hakkında aynı suçtan birçok yakalama kaydı bulunduğu ve bu soruşturma dosyasında da ifadesinin alınamadığı” şeklinde tespitlerde bulunmuş. Gaziantep 6. Sulh Ceza Hakimliği, Ali Çağlayan hakkında yakalama emri vermiş ancak şu ana kadar yakalanamamış.

ACILAR VE ADALET BEKLENTİSİ

Pamukkale Sitesi’nde ailesini kaybeden Gizem İnan Kaya, süreci şu şekilde değerlendirmiş: “Bir gecede sadece ailemin değil, binlerce insanın hayatı yok oldu. Bu felaketin tek nedeni deprem değildi. Göz göre göre inşa edilen çürük binalar, denetimsiz bırakılan yapılar ve görevini yapmayan kamu görevlileri bu yıkımın gerçek sorumlularıdır. Binlerce insan hayatını kaybetti, yüz binlerce insan ailesini, akrabasını, sevdiklerini kaybetti. Bugün firari durumda olan Ali Çağlayan gibi görevini ihmal eden herkesin bu ölümlerde payı vardır. Bizim acımız kişisel değil, toplumsaldır. Çünkü Pamukkale Sitesi’nde yıkılan sadece hayatlarımız değil; adalete ve devlete olan inancımız, güvenimizdir. Bizler, bu ülkenin yurttaşları olarak, kaybettiklerimizin hesabının sorulmasını istiyoruz. Bizim acılarımız hiçbir zaman son bulmayacak. Adalet yerini bulmadıkça, her geçen gün yıkılmaya devam edeceğiz.”