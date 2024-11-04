Panda Fosilleri Elde Edilen Mağara

ÇİN’DE YENİ FOSİL KEŞFİ

Çin’in Guizhou eyaletinde bulunan Shuanghe Mağarası’nda, Asya’nın en uzun ve dünyanın ise üçüncü en uzun mağarası olma özelliği taşıyan bu alanda panda fosillerine rastlandığı açıklandı. 2003 yılından bu yana yürütülen kazılarda, 100 bin yıllık geçmişe sahip olan 46 dev panda fosili bulundu.

UZUN TARİHTE FOSİL ÇIKARIMI

Araştırmacılar, Shuanghe Mağarası’nın jeolojik özelliklerini, “jeolojik harika” olarak tanımlıyor. 2003 yılından itibaren gerçekleştirilmiş kazılar sayesinde çok sayıda panda fosilinin elde edildiği belirtildi. Bu fosiller, hem tarih öncesi panda türlerinin varlığı hakkında bilgi veriyor hem de bölgenin zengin doğal mirasını ortaya koyuyor.