Papa 14. Leo İlk Pazar Duasını Yaptı

PAPA 14. LEO GÖREVİNE BAŞLADI

Papa 14. Leo, perşembe günü gerçekleşen seçim sonrası, bugün ilk pazar duası konuşmasını gerçekleştirmek üzere Aziz Petrus Meydanı’nda toplanan kalabalığın önüne geçti.

PAPA, İLK DUASINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Papa 14. Leo, Aziz Petrus Bazilikası’nın büyük locasından ilk pazar duasını yaptı. Dua sonrası yaptığı konuşmada, uluslararası gelişmelere dair mesajlar aktardı. “Üçüncü dünya savaşının parça parça yaşandığı günümüzün dramatik ortamında ben de her zaman geçerli olan şu sözleri tekrarlayarak dünyanın güçlülerine sesleniyorum: Bir daha asla savaş.” dedi.

UKRAYNA VE GAZZE’YE DİKKAT ÇEKTİ

Dünyada süren savaşlara dikkat çeken Papa 14. Leo, “Sevgili Ukrayna halkının çektiği acıları yüreğimde taşıyorum.” ifadesini kullandı ve “Mümkün olan en kısa sürede gerçek, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için her türlü çabanın gösterilmesi.” çağrısında bulundu.

DERİN ACILARA DEĞİNDİ

Gazze Şeridi’ndeki insani felaketle ilgili de konuşan Papa, “Yaşananlar karşısında derin bir acı duyuyorum. Çatışmalar derhal dursun, tükenmiş sivil nüfusa insani yardım sağlansın ve tüm esirler serbest bırakılsın.” dedi. Ayrıca, Hindistan ve Pakistan arasındaki kırılgan ateşkesin müzakere edilmesini memnuniyetle karşıladı ve “Dünyada hala o kadar çok başka çatışma var ki.” açıklamasında bulundu.

ANNELER GÜNÜ’NÜ KUTLADI

Papa 14. Leo, ilk pazar duasını çok sayıda izleyenle gerçekleştirdi ve bugünün Anneler Günü olması sebebiyle tüm annelerin bu özel gününü kutladı.

PAPA 14. LEO, SEÇİMİN İKİNCİ GÜNÜNDE BELİRLENDİ

Vatikan’da perşembe günü yapılan papalık seçiminde, 3. oylama sonucu yeni papa seçildi. Sistina Şapeli’nden yükselen beyaz duman sonrası, Aziz Petrus Meydanı’nda çanlarla bu durum duyuruldu.

HABEMUS PAPAM

Aziz Petrus Bazilikası’nın balkonuna çıkan bir kardinal, Latince “Habemus papam” (Bir papamız var) ifadesiyle yeni papa seçildiğini resmen açıkladı. Yeni papa, 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Robert Francis Prevost oldu.

İLK ABD’Lİ PAPA OLARAK KAYDEDİLDİ

Tarihteki ilk ABD’li papa olarak kabul edilen Prevost, Papa 14. Leo adını aldı ve Katolik Kilisesi’nin 267. papası olarak kayıtlara geçti.