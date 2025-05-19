Papa 14. Leo, Vance ile Görüştü

PAPA 14. LEO’NUN GÖREVİNE BAŞLAMASI

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, resmen temaslarına başladı. Bu çerçevede dün göreve gelen Papa, ABD Başkan Yardımcısı James David (JD) Vance ile bir araya geldi. Vatikan tarafından yapılan yazılı açıklamada, Papa 14. Leo’nun ABD Başkan Yardımcısı Vance’ı özel olarak kabul ettiği belirtildi. Ayrıca Vance, Vatikan Devletlerle ve Uluslararası Örgütlerle İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher ile de görüşme gerçekleştirdi.

Vatikan’dan yapılan açıklamada, Vance’ın temaslarına dair “Devlet Sekreterliği’nde gerçekleşen samimi görüşmeler sırasında, iki ülke arasındaki iyi ikili ilişkilerden duyulan memnuniyet bir kez daha ifade edildi. Kilise ile devlet arasındaki işbirliği ile kilise yaşamı ve din özgürlüğü açısından özel öneme sahip bazı konulara değinildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Son olarak, uluslararası gündeme ilişkin bazı konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Çatışma bölgelerinde insancıl hukuk ve uluslararası hukuka saygı gösterilmesi ve taraflar arasında müzakere yoluyla çözüm bulunması temennisi dile getirildi.” denildi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI ZİYARETE EŞLİK ETTİ

Vance’ın ziyaretine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da eşlik ettiği bildirildi. Vance ve Rubio, dün Vatikan’da Papa 14. Leo’nun göreve başlama törenine katıldılar. ABD Başkan Yardımcısı Vance, ayrıca Vatikan’daki törenin ardından İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin ev sahipliğinde Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile üçlü görüşmede bir araya geldi.