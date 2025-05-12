Papa 14’üncü Leo, İznik’e gidiyor!

PAPALIK SEÇİMİ ÜZERİNE GAZETECİLERLE BULUŞMA

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14’üncü Leo, makama seçildikten sonra ilk işlerinden birini, papalık seçimini (konklav) takip eden yaklaşık 4 bin gazeteciyle Vatikan’da bir araya gelerek gerçekleştirdi. Vatikan’da bulunan Papa 6. Paulus Salonu’nda gazetecileri kabul eden Papa Leo, burada yaptığı konuşmada, “Barış her birimizle başlar. Başkalarına nasıl baktığımız, onları nasıl dinlediğimiz ve onlar hakkında nasıl konuştuğumuzla başlar. Bu anlamda, iletişim biçimimiz temeli önemlidir. Kelimelerin ve görsellerin savaşına ‘hayır’ demeliyiz. Savaş paradigmasını reddetmeliyiz” şeklinde ifadeler kullandı.

ZOR ZAMANLARDA İLETİŞİMİN ÖNEMİ

Zor zamanlardan geçildiğini vurgulayan Papa Leo, “Hem yaşamak hem de anlatmak açısından hepimiz için birer mücadele, bu günler. Bu zorluklardan kaçmamalıyız. Aksine, görev ve hizmet alanlarımız ne olursa olsun, hepimizden vasatlığa düşmememiz isteniyor. Kilise, zamanın getirdiği meydan okumayı kabul etmelidir, aynı şekilde iletişim ve gazetecilik de zamanın ve tarihinin dışında olamaz” dedi. Yapay zekanın muazzam potansiyeline dikkat çeken Papa, iletişim araçlarını herkesin iyiliğine göre yönlendirme sorumluluğu ve sağduyuya sahip olmaları gerektiğini belirtti.

ÖNYARGISIZ İLETİŞİM ÇAĞRISI

“İletişimi önyargıdan, kinden, fanatizmden ve nefretten arındıralım; saldırganlıktan temizleyelim” diyen Papa 14’üncü Leo, sözlerine şöyle devam etti: “Gürültülü, gösterişli bir iletişime ihtiyaç yok. Dinlemeye, sesi olmayanların sesine kulak vermeye hazır bir iletişime ihtiyaç var. Kelimeleri silahsızlandıralım ve böylece dünyayı da silahsızlandırmaya katkıda bulunalım. Silahsız ve silahsızlandırıcı bir iletişim, dünyaya farklı bir bakış açısını paylaşmamızı ve insan onurumuza uygun bir biçimde hareket etmemizi sağlar. Sizler, çatışmaları ve barış umutlarını, adaletsizlikleri ve yoksulluğu, daha iyi bir dünya için sessizce çalışan birçok insanın çabalarını anlatan ön saftaki kişilersiniz. Bu nedenle sizden, barışın iletişimini bilinçli ve cesurca seçmenizi rica ediyorum.”

İZNEK KONSİLİ SORUSUNA CEVAP

Papa Leo, konuşmasının ardından ön sıralardaki gazetecileri tek tek selamladı. Bu esnada bir gazetecinin Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıldönümü dolayısıyla daha önce selefi Papa Francis’in gitmeyi planladığını ancak ömrünün yetmediğini hatırlatması üzerine, kendisinin gidip gitmeyeceğini sorması üzerine Papa 14’üncü Leo, “Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz” şeklinde yanıt verdi. Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde önemli bir yere sahip ve Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla 325 yılında düzenlenmişti. Konsilde önemli dini meseleler tartışılıp kararlar alınmıştı.