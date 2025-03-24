Papa Françesko Hastaneden Taburcu Edildi

PAPA FRANÇESKO TABURCU OLDU

Katolik dünyasının lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Françesko, bir aydan fazla süren tedavisinin ardından Roma’daki Gemelli Hastanesi’nden taburcu oldu. 88 yaşındaki Papa, 37 gün boyunca çift taraflı zatürre ve şiddetli bronşit tedavisi gördü. Hastaneden çıkarken, hastane bahçesinde bekleyen kalabalığı balkondan selamlayarak sevenlerine umut verdi.

SEVENLERİNE MORALE DİVANı

Tekerlekli sandalye ile balkona çıkarılan Papa Françesko, yaklaşık 2 dakika boyunca kalabalığa hitap etti. Yorgun görünmesine karşın moralinin yerinde olduğu dikkat çekti. Papa, “Sarı çiçekli bir hanımefendi görüyorum, ne güzel” diyerek kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasının ardından hastaneden ayrılarak Vatikan’daki konutuna doğru yola çıktı.

DUA İÇİN AZİZE BÜYÜK MERYEM BAZİLİKASI

Papa, hastaneden ayrıldıktan sonra yurtdışı gezilerinden önce ve sonra dua etmek için sık sık ziyaret ettiği Roma’daki Azize Büyük Meryem Bazilikası’na gitti. Bu ziyaretinin ardından Vatikan’daki konutuna geçen Papa’nın sağlık durumu göz önüne alınarak dinlenmeye çekilmesi kararlaştırıldı.

SAĞLIK DURUMU VE İSTİRAHAT SÜRECİ

Papa Françesko, 14 Şubat’ta ani sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Şiddetli bronşit ve zatürre teşhisi konulan Papa, tedavi süresi boyunca hastane odasından barış ve silahsızlanma çağrısı yaparak dünya gündemine önemli bir mesaj iletti. Doktorları, son iki haftadır sağlık durumunun stabil olduğunu bildirerek taburcu olabileceğini açıkladı. Yakın zaman içinde doktorlarından aldığı bilgi doğrultusunda, Papa’nın sağlığının iyiye gittiği ancak 88 yaşındaki liderin tamamen iyileşmesi için 2 ay boyunca konutunda dinlenmesi gerektiği ifade edildi. Bu süreçte Papa’nın resmi programlarının büyük ölçüde askıya alınacağı öngörülüyor.