Papa Francis Bronşit Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

BİR HASTALIKLA MÜCADELE EDEN PAPA

Papa Francis, Cuma günü bronşit nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve önümüzdeki üç gün içinde planladığı bazı etkinliklere katılamayacak. Vatikan, 88 yaşındaki Papa’nın sabah saatlerinde yaptığı bir toplantıda konuşmakta zorluk çektiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Papa Francis, devam eden bronşit tedavisi kapsamında gerekli testlerden geçmek ve tedavisine hastane ortamında devam etmek amacıyla Policlinico Agostino Gemelli Hastanesi’ne kaldırıldı” denildi. Papa, bir haftadan uzun süredir bronşitle mücadele ediyor.

PAPA’YA YAPILAN ETKİNLİKLER DÜZENLENEMEYECEK

Papa, Pazar günü Aziz Petrus Bazilikası’ndaki ayine katılamayacak. Vatikan, cumartesi günü planlanan halka açık görüşmenin ve pazartesi günü Roma’daki ünlü Cinecittà film stüdyolarına yapılması beklenen ziyaretin iptal edildiğini iletti. 2013 yılından bu yana görevini sürdüren Francis, son iki yılda grip ve diğer sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Gençliğinde zatürre geçirmiş ve bir akciğerinin bir kısmı alınmıştı. Son zamanlarda akciğer enfeksiyonlarına karşı daha duyarlı hale geldi.

PAPA’NIN ZİHNİ ZİNDE

Hastaneye kaldırılmadan önce Papa, birçok toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılardan biri, CNN CEO’su Mark Thompson ile yapıldı. CNN, “Papa zihinsel olarak tamamen zinde görünüyordu ancak solunum zorlukları nedeniyle uzun süreli konuşmalarda zorlanıyordu” sözleriyle Papa’nın durumunu aktardı. Ayrıca, Slovakya Başbakanı Robert Fico, Vatikan yetkilisi Kardinal Luis Tagle ve Porto Riko merkezli bir Katolik yardım kuruluşunun temsilcileriyle de görüştü. Fico ile yapılan toplantının görüntülerinde, Papa’nın Vatikan’daki konutunda bir masada oturduğu, hafif bir ses tonuyla konuştuğu ve gülümsediği görüldü.

HAREKETLİ PROGRAMINA DEVAM EDİYOR

Son aylarda Papa, iki kez düşerek hafif yaralanmalar yaşadı. Aralık ayında çenesini çarpan Papa, Ocak ayında da kolundan yaralandı. Tüm sağlık sorunlarına ve hareket kabiliyetindeki sınırlamalara rağmen, yoğun programına devam etti. Eylül ayında, papalığı dönemi boyunca en uzun yurtdışı gezisi olan Güneydoğu Asya ve Okyanusya’yı kapsayan 12 günlük bir turu tamamladı. Roma’nın en büyük hastanesi olan Gemelli Hastanesi, papalar için özel bir bölüm barındırıyor. Francis, Haziran 2023’te burada geçirdiği karın fıtığı ameliyatının ardından dokuz gün boyunca tedavi gördü.