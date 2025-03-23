Papa Franciscus Bugün Hastaneden Taburcu Ediliyor

PAPA FRANCİSCUS’UN SAĞLIK DURUMU GÜZELLEŞİYOR

Şubat ayında yaşadığı ciddi bronşit nedeniyle 37 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus’un sağlık durumu hakkında doktora basın toplantısı düzenledi. Profesör Sergio Alfieri, herkesin beklediği olumlu haberi verirken, “Papa, hastaneden taburcu edilecek. İki haftadır stabil durumda” ifadesini kullandı. Alfieri, 88 yaşındaki Papa’nın Vatikan’daki Santa Marta Konukevi’ne döneceğini ve en az iki ay boyunca tedavi sürecinin süreceğini, bu süre zarfında toplu ziyaretler ile fiziksel aktivitelerden kaçınması gerektiğini aktardı.

PAPA İKİ KEZ HAYATİ TEHLİKE ATLATTI

Alfieri, Papa’nın hastanede geçirdiği süreyi değerlendirirken, “Papa, bu süreçte iki kez hayati tehlike atlattı” sözlerine yer verdi. Alfieri, Papa’ya daha önce konulan çift taraflı zatürre teşhisinin artık geçerli olmadığını, fakat polimikrobiyal enfeksiyonun devam ettiğini, bu durumu atlatması için zamana ihtiyaç olduğunu belirtti. Diğer bir doktor olan Luigi Carbone, Papa’nın konuşma yetisini ne zaman geri kazanacağına dair henüz bir bilgi olmadığını, ancak iyileşmesini hızla umduklarını dile getirdi. Üstelik, Carbone Papa Franciscus’un durumu hakkında endişelenecek bir durum olmadığını, fakat bazı nükslerin yaşanabileceğini de ekledi.

PAPA’NIN SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR

Doktorlar, Papa’nın Covid mücadelesi vermediğini, diyabet hastası olmadığını ve tıbbi tavsiyeleri dikkatle dinleyen örnek bir hasta olduğunu da vurguladı. Sağlık uzmanları, Papa’nın taburcu haberiyle büyük mutluluk yaşadıklarını belirtti.