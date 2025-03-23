Papa Franciscus Bugün Taburcu Olacak

PAPA FRANCISCUS’UN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA GÜZEL HABER

Şubat ayında geçirdiği ciddi bronşit nedeniyle 37 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gören Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus’un sağlık durumu ile ilgili doktorları basın toplantısı düzenledi. Profesör Sergio Alfieri, “Papa, hastaneden taburcu edilecek. İki haftadır stabil durumda” diyerek tüm dünyanın beklediği iyi haberi verdi.

PAPA İÇİN NEKAHAT SÜRECİ BAŞLIYOR

Alfieri, 88 yaşındaki Papa’nın Vatikan’daki Santa Marta Konukevi’ndeki konutuna döneceğini ve en az 2 ay boyunca nekahet sürecinin olacağını, bu dönemde kendisine toplu ziyaretler ile yoğun fiziksel aktivitelerin tavsiye edilmediğini aktardı. “Papa, bu süreçte 2 kere hayati tehlike atlattı” şeklinde konuşan Alfieri, Papa’ya konulan çift taraflı zatürre teşhisinin artık kalmadığını, fakat polimikrobiyal enfeksiyonun devam ettiğini kaydetti.

PAPA’NIN KONUŞMA YETİSİ

Doktor Luigi Carbone, Papa’nın konuşma yetisini ne zaman geri kazanacağının henüz belirsiz olduğunu, ancak kısa sürede iyileşmesini umut ettiklerini söyledi. Carbone, şu an için Papa Franciscus’un durumuyla ilgili endişe verici bir durumun bulunmadığını, fakat bazı nükslerin meydana gelebileceğini belirtti. Ayrıca doktorlar, Papa’nın Covid geçirmediğini, diyabeti olmadığını ve tıbbi tavsiyeleri kabul eden örnek bir hasta olduğunu vurguladı. Papa’nın taburcu edilme haberini aldıklarında çok mutlu olduklarını da ifade ettiler.