“Papa Franciscus’un Vefatı Şok Etti!”

VATİKAN’DA RESMİ YAYIN DUYURUSU YAPILDI

Vatican News, dün akşam saat 20.00’de Papa Franciscus’un ölüm ilanının yüksek sesle okunduğunu ve cenazesinin tabuta konulduğunu bildirdi. Bu gelişme sonrası Vatikan’da geleneksel süreç başladı.

PAPA’NIN KONUMLARI MÜHÜRLENDİ

Papa’nın vefatının ardından Kamerlengo Kardinal Kevin Farrell, Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin ve Başpiskopos Edgar Pena Parra, Papa’nın konutu ve Papalık Sarayı’ndaki şahsi odaları mühürledi. Bu adım, Vatikan’daki düzenin sağlanması amacıyla atılan bir ilk adımdı.

BALIKÇI YÜZÜĞÜ İMHA EDİLDİ, MAKAM BOŞ İLAN EDİLDİ

Kamerlengo Kardinal Farrell’in gözetiminde, papalık mührü olarak bilinen “balıkçı yüzüğü” imha edildi. Ayrıca, kilise hukuku çerçevesinde “Sede Vacante” (makamın boş olduğu) durumu ilan edildi. Vatikan’ın resmi internet sitesi de bu güncellemeyi yansıttı.

PAPA’NIN SAĞLIK SORUNLARI VE SON GÜNLERİ

Papa Franciscus, şubat ayında ciddi bir bronşit geçirdi ve Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada, çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra ise 2 aylık bir iyileşme sürecine girmesi gerektiği belirtildi.

Papa’nın doktorlarından Prof. Sergio Alfieri, Papa’nın hastanede kaldığı süre zarfında iki kez ölümden döndüğünü ifade etti.

RESMİ AÇIKLAMA: ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANDI

Vatikan, Papa Franciscus’un inme geçirmesi, komaya girmesi ve geri döndürülemez kalp yetmezliği sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu durum, Papa’nın sağlık sorunları ile ilgili kaygıları bir kez daha gündeme getirdi.