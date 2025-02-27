Papa’nın Sağlık Durumu Hakkında Yeni Açıklama

Papa Franciscus’un sağlık durumu güncelleniyor

PAPA FRANCIUSCUS UN SAĞLIK DURUMU GÜNCELLEME

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, ay başında yaşadığı şiddetli bronşit nedeniyle iki haftadır Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi görüyor. Vatikan, burada çift taraflı zatürre teşhisi konan 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumu hakkında son bilgileri aktardı. “Papa’nın sağlık durumu bugün de iyiye gitmeyi sürdürmekte.” şeklinde yapılan açıklamada, yüksek akımlı oksijen tedavisi ve maske uygulamasının dönüşümlü olarak yapıldığı ifade edildi. Klinik durumun karmaşıklığı göz önünde bulundurulduğunda, hastalığın seyrine dair kesin bir değerlendirme için birkaç gün daha istikrarlı bir durumun devam etmesi gerektiği vurgulandı.

PAPA FRANCIUSCUS’UN DUA SEANSLARI

Papa Franciscus’un sabah saatlerini solunum fizyoterapisi ve dinlenmeye ayırdığı, öğleden sonra ise fizyoterapi seansının ardından özel dairesindeki küçük şapelde dua ettiği belirtildi. Vatikan’dan yapılan sabah açıklamasında, Papa’nın gecesinin sakin geçtiği kaydedildi.

PAPA’NIN GEÇİRDİĞİ HASTALIK VE TEDAVİ SÜRECİ

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat tarihindeki halka açık etkinliklerde bronşit geçirdiğini ve nefes almakta zorluk çektiğini dile getirerek, konuşma yapamadı ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumasını istedi. 14 Şubat’ta hastaneye kaldırılan Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon bulunduğu tespit edildi. 18 Şubat’ta çift taraflı zatürre geliştiği ve klinik durumunun karmaşık olduğu açıklandı. 21 Şubat’taki açıklamada, tamamen tehlikeyi atlatmasa da Papa’nın hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. 22 Şubat’ta astım krizi geçiren Papa’nın durumunun “kritik olduğu” ifade edildi. 23 Şubat’ta ise Papa’nın başka bir solunum krizi yaşamadığı, hafif bir böbrek yetmezliği başlangıcının gözlemlendiği ve burundan yüksek akımlı oksijen desteği aldığı bildirildi. 24 Şubat’ta sağlık durumunun kritikliğini korumasına rağmen hafif bir iyileşme olduğuna vurgu yapıldı ve 25 Şubat’ta durumu “kritik ama stabil” olarak tanımlandı. Son olarak, “Papa’nın klinik durumunda son 24 saatte hafif bir iyileşme daha görüldü. Son günlerde yaşadığı hafif böbrek yetmezliği düzeldi.” açıklaması yapıldı.

PAPA FRANCIUSCUS UN SAĞLIK TARİHİ

Papa Franciscus, 2013 yılından beri Katoliklerin ruhani liderliğini üstleniyor. İlk kez 2021’de Gemelli Hastanesi’nde kalın bağırsak ameliyatı geçirmişti. Son yıllarda dizindeki ağrılar nedeniyle tekerlekli sandalye kullanan Papa, 2023 yılında ise biri nefes darlığı şikayeti, diğeri karın duvarına protez yerleştirilmesi olmak üzere iki kez daha hastaneye yatmıştı.