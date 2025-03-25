Papa’nın Tedavi Sürecinde İki Hayati Tehlike

PAPA FRANCİSCUS’UN HASTALIK SÜRECİ

88 yaşındaki Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, 38 gün boyunca Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde çift taraflı zatürre nedeniyle şiddetli bronşit tedavisi gördü. Hastaneden taburcu edilen Papa, Vatikan’daki konutunda dinlenirken tedavi süreci hakkında bilgiler verildi. Papa’nın doktoru Profesör Sergio Alfieri, İtalyan Corriere della Sera gazetesine yaptığı açıklamalarda dikkat çeken detayları paylaştı.

Alfieri, Papa’nın hastanede bulunduğu süre boyunca en zor anın 28 Şubat akşamı olduğunu dile getirerek, “Kötüydü. 14 gündür hastanedeydi ve durumu aniden kötüleşti, bronkospazm geçiriyor, yardım istiyordu. Bu en kötüsüydü. İlk defa etrafındaki bazı insanların gözlerinde yaş gördüm” şeklinde konuştu. Alfieri, böyle durumlarda ya tedavinin sonlandırılıp Papa’nın gitmesine izin verileceğini ya da diğer organlara zarar verme riskinin göze alınarak tüm ilaç ve terapilerin uygulanacağı bir yol seçileceğini ifade etti. Bunun sonucunda Papa’nın kendisinin tedaviye devam etme kararı verdiğini vurguladı.

Alfieri, “Karar, her zaman Papa’ya aittir. ‘Her şeyi dene, vazgeçme’ dedi. Biz de aynı şeyi düşündük ve kimse de vazgeçmedi” şeklinde belirtti. Papa’nın durumu kötüleştiğinde bilincinin tamamen yerinde olduğunu aktaran Alfieri, o akşamın korkunç geçtiğini, Papa’nın o anı atlatamayabileceğini bildiğini açıkladı. Alfieri, Papa’nın acı çektiğini ve kendisine her zaman gerçeği söylemelerini istediğini aktardı.

Alfieri, Papa’nın bu süreçte iki kez hayati tehlike atlattığını hatırlatarak, “O sırada Papa yemek yerken kusmuğunda boğulma tehlikesi geçirdi. İkinci kritik andı çünkü bu tür durumlarda zamanında müdahale edilmezse akciğerlerde var olan komplikasyonlara ek olarak ani ölüm riski ortaya çıkabiliyor” dedi.

Papa’ya taburcu edildikten sonra 2 aylık nekahet dönemi geçirmesi gerektiğini söyleyen Alfieri, “Elbette, bu aşamada uymanız gereken bazı kurallar var. Örneğin yeni enfeksiyonlara taşıyıcı olabilecek kalabalık gruplarla veya çocuklarla temastan kaçınması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Alfieri, ayrılırken Papa’nın emeklerin boşa gitmemesi için söz verdiğini ama onun adına karar veremeyeceklerini vurguladı. 23 Mart’ta Vatikan’daki konutuna dönen Papa Franciscus, Papalık Küçükleri Koruma Komisyonunun genel kuruluna katılanlara gönderdiği mesajda, Kilisenin istismar mağdurlarına “misafirperverlik ve bakım sunması” gerektiğini dile getirdi.