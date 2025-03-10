Papa’nın Tedaviye Yanıtı Olumlu

PAPA’NIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA GÜNCEL RAPOR

Vatikan, geçtiğimiz ay yoğun bronşit nedeniyle 25 gündür Roma’daki Gemelli Hastanesi’nde tedavi gören 88 yaşındaki Papa’nın sağlık durumu hakkında bugün yeni bir rapor paylaştı. Rapordaki bilgilere göre, “Papa’nın klinik durumu stabil. Önceki günlerde gözlemlenen iyileşme hali devam etmekte. Bu durum, hem kan testleri hem de klinik bulgular ve ilaç tedavisine iyi yanıt vermesiyle doğrulandı.” ifadeleri dikkat çekti. Ayrıca, “Bununla birlikte, klinik tablonun karmaşıklığı ve hastaneye yatış sırasında mevcut olan ciddi enfeksiyon göz önünde bulundurularak, ilaç tedavisinin hastane ortamında birkaç gün daha devam etmesi gerekecek.” açıklaması yapıldı. Papa’nın günü, dua ederek ve dinlenerek geçirdiği ifade edildi.

PAPA HASTANEDE NE ZAMAN TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ?

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat tarihlerindeki halka açık etkinliklerinde bronşit geçirdiğini ve nefes almakta zorluk çektiğini belirtmişti. Bu nedenle konuşma yapması mümkün olmamış ve yardımcılarına konuşma metinlerini okumalarını istemişti. 14 Şubat’ta Gemelli Hastanesi’ne kaldırılan Papa’nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti. Vatikan, 18 Şubat’ta Papa’da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık bir tabloya işaret ettiğini açıklamıştı.

22 Şubat’ta astım krizi geçiren Papa’nın durumu kritik olarak değerlendirilmişti. Bununla birlikte, Vatikan 26 ve 27 Şubat’ta Papa’nın sağlık durumunda iyileşme kaydedildiğini bildirdi. 28 Şubat’ta bronkospazm krizi geçiren Papa’ya bronkoaspirasyon yapıldığı, mekanik ventilasyonun başlatıldığı ve tedaviye olumlu bir yanıt alındığı duyuruldu. Papa’nın durumu 1-2 Mart tarihlerinde stabil kalsa da, 3 Mart’ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirdiği ve invaziv olmayan mekanik ventilasyona yeniden başlandığı belirtildi. 4 Mart’tan bu yana ise Papa’nın durumu stabil bir seyir izlerken, hafif iyileşme belirtileri gösterdiği kaydedildi.