Papara Sahibi Tutuklandı, Operasyon Düzenlendi

OPERASYONUN DETAYLARI

Yasadışı bahisle mücadelede, elektronik ödeme hizmeti sunan Papara’ya yönelik bir operasyon gerçekleştirilmişti. Bu operasyon çerçevesinde 14 kişi gözaltına alınırken, 10 şirkete de el konulmuştu. Şüpheliler arasında yer alan Ahmet Faruk Karslı’nın da bulunduğu 15 şahıs, bugün (30 Mayıs) adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Karslı ve diğer şüphelilerden 11’i tutuklandı. 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan kişiler arasında Dilek Gezer, Kadir Can Köse, Sadık Yıldırım, Cengiz Sevim, İlker Diker, Murat Arslan, Ahmet Faruk Karslı, Cenab Doğru, Funda Fırat Demirci, Volkan Nazmi Metin ve Ziya Uçar yer alıyor.

SORUŞTURMA SÜRECİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürütmekte olduğu soruşturma doğrultusunda, yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasında faaliyet gösterdiği öne sürülen Papara’ya 27 Mayıs’ta müdahale gerçekleştirildi. Başsavcılık tarafından tespit edilen bilgilere göre, Papara Elektronik Para A.Ş., yasadışı bahis ve kumar suçlarının finansmanında önemli bir rol oynadığı ve kuruluşun faaliyetlerinin ödemelerin güvenliğini tehdit etme riski taşıdığı anlaşılmıştı. Bu nedenle, sabah saat 05:00 sularında 13 şüpheli hakkında eş zamanlı gözaltı, arama, el koyma ve inceleme kararı verilmişti. Başta PPR Holding Anonim Şirketi olmak üzere toplamda sekiz şirkete el konulmuş ve kayyum atanmıştı.

MAL VARLIKLARINA EL KOYMA

Soruşturma çerçevesinde, yasadışı bahisle ilişkilendirilen mal varlıklarına yönelik de çeşitli tedbirler uygulanmıştı. Bu kapsamda bir yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve villa gibi mülkler üzerindeki el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti. Ayrıca, kurumun bazı yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da bildirildi. Bu olayın, yasadışı bahisle mücadelenin ne denli önemli bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdiği ifade ediliyor.