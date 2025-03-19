Para Kuleleriyle Başlayan Yolsuzluk İddiaları

CHP KURULTAYINDAN UZUN BİR SÜRE ŞAİBE İDDİALARI

CHP kurultayındaki şaibe iddiaları, belediyelerdeki yolsuzluklar ve adrese teslim ihaleler gibi konular İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun adının usulsüzlüklerle anılmasına neden oluyor. “Sorunlu” diploma ile birlikte gündeme gelen bu durum, kamuoyunda büyük yankı uyandırıyor.

ŞAİBELİ GÖRÜNTÜLER GÜNDEMDE

Geçtiğimiz yıl yerel seçimler öncesinde CHP’de meydana gelen bir skandal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun en yakın isimlerinden biri olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in bavullar dolusu parayı paketlerken görüntülenmesiyle patlak vermişti. Görüntülerde, masaya dizilen balyalar halinde milyonlarca lira, çevresindekiler tarafından tasnif ediliyor ve siyah valizlere yerleştiriliyordu. Konunun yargıya taşınmasının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı’ndaki ‘para sayma’ görüntülerine dair yargı süreci başladı ve 22 sanığın duruşmasına geçildi.

İBB YOLSUZLUK OPERASYONU BAŞLIYOR

Bu süreçte İBB’deki yolsuzluk operasyonuna ulaşan bilgiler, bu görüntülerle şekillendi. İmamoğlu, olası durumlardan kaçınmak için ön seçim tiyatrosuna yönelerek kendine siyasi bir koruma kalkanı inşa etti. İstanbul’un sorunlarıyla ilgilenmek yerine, özel jetlerle şehri gezerek erken seçim çağrıları yaptı.

GÖZALTILAR VE YASAL SÜREÇLER

Soruşturma sürecinde İBB’ye yönelik ihaleler ile kent uzlaşısı soruşturması başlatılarak, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve basın danışmanı Murat Ongun gözaltına alındı. Ayrıca, aralarında gazeteci ve iş insanlarının bulunduğu 106 kişi de bu soruşturma kapsamına alındı. İmamoğlu’nun, suç örgütü kurarak iş insanlarını para vermeye zorladığı ve rüşvet ile ihalelerdeki yolsuzluklar nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMALAR GELDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘para kulelerine’ ilişkin yaptıkları açıklamalarda, tanık ifadelerine dikkat çekti. Tanıkların ifadelerine göre, “İBB Başkanı İmamoğlu ile birçok kişi, iş adamlarını para vermeye zorladıkları, haksız kazanç sağlamak amacıyla hareket ettikleri” tespit edildi. Ayrıca, “gizli kasa” terimiyle tanımlanan kişiler aracılığıyla suçtan elde edilen paranın aklandığı ifade edildi. Başsavcılık, İmamoğlu’nun suç örgütünün lideri olduğunu, ve belediye iştiraklerinde birçok usulsüz ihale ile çeşitli suçların örgütlü bir şekilde işlendiğini kaydetti.