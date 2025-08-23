Paraşütçü Jade Damarell, intihar etti

PARAŞÜTÇÜ YAŞAMINA SON VERDİ

İngiltere’de 32 yaşındaki paraşütçü Jade Damarell, 4 bin 600 metre yükseklikten atladıktan sonra paraşütünü açmamak suretiyle hayatına son verdi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda genç kadının ölümü “intihar” olarak kayda geçti. Yetkililer, Damarell’in bilerek yaşamına son verdiği sonucuna ulaştıklarını açıkladı. Damarell’in hayatını sonlandırmadan bir gece önce partneriyle olan ilişkisinin bittiği belirtildi.

PARAŞÜT VE EKİPMANLARININ DURUMU

Galler’in Caerphilly kentinden olan Damarell’in, daha önce 500’den fazla atlayış gerçekleştirdiği, ölümünden bir gün önce de altı kez paraşütle atladığı ifade edildi. Ancak son atlayışında, 5 bin fit yükseklikte açılması gereken ana paraşütünü bilinçli olarak devreye sokmadığı ve otomatik açılma mekanizmasını da kapattığı tespit edildi. Yapılan inceleme sonucunda paraşüt ve ekipmanlarının tamamen sağlam olduğu belirlendi.

FAMİLYA VE NOTLAR

Polis raporuna göre Damarell, telefonunun kilit ekranına ölüm sonrası erişim talimatı bıraktı. Telefonundaki notlarda ailesine hitaben özür dileyen, teşekkür eden ve mali bilgileri paylaşan içerikler yer aldı. Ailesi, yürütülen soruşturma sonrası yaptıkları açıklamada intihar kararını kabul ettiklerini ve kendilerine destek olan paraşütçülük camiasına teşekkür ettiklerini ifade etti.