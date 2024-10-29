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Paris Hilton’un Lüks Yaşam Tarzı

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PARİS HİLTON’UN LÜKS YAŞAMI DEVAM EDİYOR

Bir süre önce eski hareketli yaşam tarzından uzaklaşıp eşi Carter Reum, oğlu Phoenix ve kızı London ile daha sakin bir yaşam sürmeye başlayan Paris Hilton, şimdi yine ilgi çekecek bir adım attı. Gençlik dönemlerinden bu yana ağırlıklı olarak pembe tonlarının hakim olduğu bir malikanede yaşayan Hilton’ın sahip olduğu lüks hayat bununla kalmıyor.

KENDİSİ GİBİ KÖPEKLERİ DE ŞANSLI

Paris Hilton’ın hayatının sadece kendisine değil, çok sevdiği köpeklerine de yansıdığını belirtmek gerekiyor. Sevdiği dostları için de lüks bir malikaneye sahip olan Hilton, hayvan dostlarının konforunu ön planda tutuyor. Ancak durum burada da kalmıyor.

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