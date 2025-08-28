Parkta Kadın Cinayeti: Doğan Tutuklandı

Gündem

KADIN CİNAYETİ BURSADA GERÇEKLEŞTİ

Bursa’da bir kadın cinayeti olayı meydana geldi. Doğan Şendilek, eşi Sevgi Şendilek’i aldatma iddiasıyla bir parkta 9 yerinden bıçakladı. Üç çocuk annesi Sevgi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan Şendilek’in birçok suçtan kaydının bulunduğu ve sorgusunda suçunu kabul ederek, cinayeti eşinin kendisini aldattığı düşüncesiyle işlediğini ifade ettiği belirtildi.

ÖNCEKİ ŞİDDET OLAYLARI

Sevgi Şendilek’in daha önce eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, çocukları için barışarak tekrar birlikte yaşamaya karar verdikleri öğrenildi. Doğan Şendilek, emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve mahkemede tutuklandı.

Altın Fiyatları Rekor Seviyede Şuanda

Altın fiyatları, haftanın dördüncü gününde alım satım yapanlar tarafından inceleniyor. Gram altın, dünkü kapanış fiyatı 4 bin 482 liradan sonra 4 bin 494 liraya yükseldi. 22 ayar ve diğer altın türlerinin güncel fiyatları merak ediliyor.
Güngören’de Eski Başkan Vuruldu

İstanbul Çekmeköy'de bir kafede eski spor kulübü başkanına düzenlenen silahlı saldırıda, ağır yaralanan Tuncay Meriç hastanede yaşamını yitirdi. Polis, saldırganı arıyor.

