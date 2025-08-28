Parkta Kadın Cinayeti: Doğan Tutuklandı

KADIN CİNAYETİ BURSADA GERÇEKLEŞTİ

Bursa’da bir kadın cinayeti olayı meydana geldi. Doğan Şendilek, eşi Sevgi Şendilek’i aldatma iddiasıyla bir parkta 9 yerinden bıçakladı. Üç çocuk annesi Sevgi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Doğan Şendilek’in birçok suçtan kaydının bulunduğu ve sorgusunda suçunu kabul ederek, cinayeti eşinin kendisini aldattığı düşüncesiyle işlediğini ifade ettiği belirtildi.

ÖNCEKİ ŞİDDET OLAYLARI

Sevgi Şendilek’in daha önce eşi tarafından 7 yerinden bıçaklandığı, çocukları için barışarak tekrar birlikte yaşamaya karar verdikleri öğrenildi. Doğan Şendilek, emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi ve mahkemede tutuklandı.