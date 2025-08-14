Partiye Yeni Üyeler Katıldı!

AK PARTİ’YE YENİ ÜYELER KATILDI

AK Parti’nin 24. kuruluş yıl dönümü etkinliği kapsamında partisine yeni üyeler katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni üyelere rozetlerini takarak karşılamış oldu. Katılan isimler arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu dikkat çekiyor.

ERDOĞAN’DAN SERT CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcılara yönelik eleştirileri ve saldırıları sert bir dille yanıtladı. Konuşmasında, “Dünden beri ahlaksızca, haysiyetsizce, her türlü insani değeri ayaklar altına alan hoyrat bir üslupla AK Parti ailesinin yeni üyelerine saldıranlara ‘Hadi oradan.’ diyorum” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarıyla, partisine katılan yeni üyelere destek verdi ve dayanışma mesajı iletti.

KATILIMDA BULUNAN İSİMLER

AK Parti’ye katılan yeni isimler arasında şu kişiler yer aldı: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırım Kaya, Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Isparta Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal, Yalova Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, Kastamonu Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık ve Aksaray Yeşiltepe Belediye Başkanı İsmail Akpınar.