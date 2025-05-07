Patatesler Virüslü, Türkiye’ye Geldi!

SON İKİ AYDA MERSİN LİMANINA GELEN PATATESLER

Mersin limanına son iki ay içerisinde Akdeniz üzerinden tonlarca tohumluk patates ulaştı. Bu patatesler, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü İnspektörleri tarafından kontrol edildi.

VİRÜSLÜ PATATESLERİN TESPİTİ

Kontroller sonucunda, İskoçya menşeli 850 ton tohumluk, Hollanda menşeli dört ayrı sevkiyatta 585 ton 400 kilogram, toplamda ise 1.152 ton 150 kilogram ve Almanya menşeli 150 ton patateste “Potato leafroll polerovirus” (Yaprak kıvırcıklığı virüsü) ile “Tobacco rattle tobravirus” (Tütün çıngırak virüsü) tespit edildi. Varlıkları tespit edilen toplam 2.223 ton 150 kilogram patates, geldikleri ülkelere geri gönderildi.

TÜRKİYE’DE PATATES ÜRETİMİ

Her iklimde yetişebilen ve dünya genelinde büyük bir üretim ve tüketim alanına sahip patatozda Türkiye, 15’inci sırada yer alıyor. Son 5 yılda patates üretimi bir milyon ton artarken, yıllık hasadın 6 milyon tona yaklaştığı öğrenildi. En fazla üretim 750 bin tondan fazla ürün ile Niğde ve ardından sırasıyla Kayseri, Afyonkarahisar, İzmir, Konya, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Bitlis ve Adana’da gerçekleştiriliyor. Türkiye’ye zaman zaman farklı ülkelerden gelen patateslerin genelde tohumluk olarak ülkeye getirildiği, bu miktarın toplam üretimin yanında yüzde 1 civarında olduğu ifade ediliyor.