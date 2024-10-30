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Patek Hisseleri İçin Tedbir Alındı

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PASTİK HISSERİ İÇİN GEÇİCİ TEDBİR KARARI

Borsa İstanbul’da işlem gören Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş. (PATEK) hisseleri için Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde geçici bir tedbir kararı alındı. Bu durum, KAP platformunda yer alan bilgilere göre belirli bir süre için geçerlilik kazanıyor.

VBTS KAPSAMINDA KREDİLİ İŞLEMLER YASAKLANIYOR

Sermaye Piyasası Kurulu kararı gereği, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) dahilinde PATEK.E payları, 31 Ekim 2024 tarihli işlemlerden itibaren (seans başından) 29 Kasım 2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar kredili işlemlere konu edilemeyecek. Bu gelişme, yatırımcılar için önemli bir kılavuz niteliği taşıyor.

Kaynak: KAP

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