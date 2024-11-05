Patlama Sonrası Tüpraş Hisselerinde Düşüş!

İZMIT’TE PATLAMA MEYDANA GELDI

İzmit’te Türkiye Petrol Rafinerileri (TÜPRAŞ) tesislerinde bir patlama olduğu bilgisi geldi. Bölgeden ulaştırılan ilk görüntülerde, tesisten yoğun bir şekilde duman çıktığı gözlemlendi. Patlama haberlerinin akabinde, saat 13.42 itibarıyla TUPRS hisseleri yüzde 2,5 oranında değer kaybı yaşayarak 139,30 TL seviyesine düştü.

BÜYÜKAKIN’DAN TEMİNATLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tüpraş’ta planlı bir tatbikat vardı. Bizim de bilgimiz dahilindeydi. Şu anda kontrol altında. Kendi içinde bir itfaiye teşkilatı var. Kendileri meseleyi hallettiler. Bize ulaşmış herhangi bir yaralı veya can kaybı bilgisi yok. Endişe edilecek bir durum yok şeklinde bilgi geldi. Aksi takdirde bizden yardım isterler” ifadelerini kullandı. Patlama sonrası Tüpraş tesisinden yükselen beyaz dumanlar dikkat çekti.