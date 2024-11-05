“Patron Maaşları Ödeyemeyince Arabulucu Devreye Girdi”

İŞÇİ-PATRON UYUŞMAZLIKLARINDA ARABULUCULUK ÖRNEKLERİ DEVAM EDİYOR

İşçi-patron uyuşmazlıkları ile ilgili arabuluculuk örnekleri, kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Gerçek hayatta yaşanmış bir arabuluculuk örneği, finansal sıkıntılarla karşılaşan bir şirkette, çalışan maaşlarının ödenememesi sonucunda 30 personelin işten çıkarılması ile başladı. Personel, ödemelerini zamanında almak isterken, taraflar arabulucu huzurunda dikkat çekici bir uzlaşı sağladı. Kiracı-ev sahibi, işçi-patron gibi uyuşmazlıklar, dava sürecine girmeden arabulucu nezaretinde çözümler bulabiliyor.

ÇALIŞANLARLA YAPILAN ANLAŞMA

Yaşanmış bir başka arabuluculuk örneğinde, elektrik malzemeleri ticareti yapan ve 150 çalışana sahip bir şirketin finansal zorlukları söz konusudur. Şirket, çalışan maaşlarını vaktinde ödeyemediği için 30 kişiyi işten çıkarmak zorunda kalmıştır. Milliyet’in haberine göre, nakit sıkışıklığı nedeniyle maaşlarını ödeyemeyen şirket ile çalışanlar arasında varılan uzlaşma, arabulucu huzurunda gerçekleşmiştir. Anlaşma, ‘yarısı nakit, yarısı mal’ şeklinde sağlanmıştır.

ŞİRKETİN MALİ DURUMU

Türkiye Arabulucular ve Arabuluculuk Merkezleri (TURAMEP) Sözcüsü Dr. Umut Metin, yaşanan arabuluculuk sürecini şöyle ifade ediyor: “Elektrik malzemeleri ticareti yapan, 150 çalışanı olan bir şirketin geçmiş yıllara göre 2023 ve 2024 yılı cirosunda ciddi bir düşüş yaşanmıştır. Bu süreç, şirketin ödeme dengesini olumsuz etkilemiştir. Şirket, tarihindeki ilk kez Eylül-Ekim 2024’te maaş ödemelerini zamanında yapamamıştır.”

İŞ SÖZLEŞMELERİNİN SONLANDIRILMASI

Şirket, zorluklar nedeniyle tedarikçilerine yapılacak ödemelerde de güçlüklerle karşılaşıyor ve bu sebeple aleyhinde icra takipleri başlatılmıştır. Şirket, finansal yeniden yapılandırma için bankalarla müzakerelerde bulunmaktadır. Ekonomik sıkıntılar yaşayan şirket, tasarruf açısından bir takım çalışanlarıyla iş sözleşmesini sonlandırmayı tercih etmiştir. %20 gibi bir çalışan sayısı düşüşü kararlaştıran şirket, arabuluculuk görüşmeleri başlatmıştır. Çalışanlar, geçmişte aldıkları geç maaş ödemelerini ve işveren şirketteki stresli durumu göz önünde bulundurarak, alacaklarının ödenmesi halinde bir miktar indirim kabul ederek anlaşmaya razı olmuştur.

ÖDEME SÜRECİ VE MAL ANLAŞMASI

Mali durumdan dolayı çalışanlara özlük haklarını sadece Aralık 2024’te yapabileceğini ifade eden şirket, bu durum sonucunda çalışanların aklında Aralık ayında alacaklarını tahsil edip edemeyecekleri konusunda şüpheler oluşmuştur. Arabuluculuk toplantısında işveren, Ekim sonunda herhangi bir ödeme yapılabileceğini belirtmiştir. Arabulucu, sürecin ilerlemesi için taraflara, mal ile ödeme yapmanın kabul edilip edilmeyeceğini sormuştur.

Taraflar, arabuluculuk toplantısının sonunda alacakların yarısını nakit, diğer yarısını ise belirli elektrik malzemeleri şeklinde ödeme yapılmasına karar vermiştir. Ödenecek olan mal, piyasa fiyatının %20 altındaki bir bedelle sağlanacaktır. Arabuluculuk anlaşmasının imza edildiği gün, 30 çalışanın üzerinde anlaşılan bedelin yarısı nakit, diğer yarısı ise mal olarak kaydedilmiş ve malın tesliminin aynı gün yapılmasına karar verilmiştir.

ARABULUCULUK SAYESİNDE ÇALIŞANLARIN HAKLARI KORUNUYOR

Bu anlaşma sayesinde, nakit sıkıntısı çeken şirketin çalışanlarının haklarını alması sağlanmış ve çalışanlar, ödemelerini hemen alarak şirketlerinin kötü bir mali duruma girmesi riskini azaltmıştır. Mahkemelerde mümkün olmayan bu tür bir çözüm, arabuluculuğun avantajları açısından önemli bir başarı olmuştur.