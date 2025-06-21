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Paul Onuachu Transferi Gerçekleşiyor

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TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Gelecek sezon için transfer hamlelerini sürdüren Süper Lig’in önde gelen takımlarından Trabzonspor, uzun bir süredir gündeminde olan Paul Onuachu transferinde önemli bir aşama kaydediyor. Kulislerde yer alan iddialara göre, Trabzonspor, Southampton’da forma giyen Nijeryalı golcü için Premier Lig ekibi ile 8 milyon euro civarında bir anlaşma sağladı.

KİŞİSEL ŞARTLARDA GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

İddialara göre, transferin kısa süre içinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Bunun yanı sıra kişisel şartlar üzerinde görüşmelerin sürdüğü ifade ediliyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Onuachu transferi hakkında yaptığı açıklamada, “Paul Onuachu transfer gündemimizde. Görüşmeye devam ediyoruz ve inşallah yakın zamanda anlaşırız.” şeklinde ifadeler kullandı.

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