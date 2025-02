Pazarama E-Ticarette Sadakat Programı Başlattı

PAZARAMA’DAN AVANTAJLI ALIŞVERİŞ FIRSATLARI

Türkiye İş Bankası iştiraki olan Pazarama, tüketicilerinin ihtiyaçları ve mutluluğu üzerine projeler geliştirerek avantajlı alışveriş imkânları sunmaya devam ediyor. Binlerce fırsat ve çeşitli hizmetleri tek bir platformda buluşturan Pazarama, yeni sadakat programı Pazarama Plus ile kullanıcılarına ücretsiz kargo, özel indirimler, marka ortaklıkları, tatil fırsatları ve alışverişlerde ek puan kazanma gibi birçok avantaj sağlıyor.

Pazarama Plus Üyeliğinde Sunulan Avantajlar

Pazarama Plus üyelerine özel sunduğu avantajlar arasında, her alışverişte %10 Plus Puan kazanma, birçok marka için özel kampanyalar, hediye D-Smart GO paketi, Pazarama Tatil üzerinden yapılan otel rezervasyonlarında %5 indirim ve araç kiralama rezervasyonlarında %33 indirim gibi teklifler yer alıyor.

Aylık 2.000 TL Plus Puan Kazanma İmkanı

Aylık olarak kazanılabilecek Plus Puan miktarı 2.000 TL olarak belirlenmiş. Bu Plus Puanlar, altın, dijital kod market ve enerji içeceği kategorileri dışındaki alışverişlerde kullanılabiliyor. Ayrıca, Pazarama Plus üyeliği ilk ay sadece 1 TL, sonraki aylarda ise 44,99 TL olarak ücretlendiriliyor. Yıllık abonelik isteyen kullanıcılar ise 350 TL ödeyerek yıllık üyeliğe sahip olabiliyor. Üyelikte taahhüt bulunmuyor ve istenildiği takdirde sonlandırılabiliyor.

Özel Sigorta ve Emeklilik Avantajları

Plus üyeleri, Anadolu Sigorta ve Anadolu Hayat Emeklilik üzerinden ekstra avantajlar elde edebiliyor. Pazarama’da kupon kodu kazanma imkânı yakalayan Plus üyeleri, Anadolu Sigorta’dan Bireysel Sağlık Sigorta poliçesi için 1.000 TL, Anadolu Tamamlayıcı Sağlık Sigortası ve Modüler Konut Sigortası poliçeleri için 500 TL, Yeni Nesil Konut Sigortası poliçeleri için ise 250 TL değerinde kupon kodu kazanıyor. Anadolu Hayat Emeklilikte ise, özel bireysel emeklilik ürünlerinde 5.000 TL’yi aşmamak koşuluyla ödenen ilk katkı payı kadar ek katkı payı ödülü sağlanıyor.

Pazarama Plus Üyeliği Nasıl Alınır?

Pazarama’nın anasayfasında bulunan “Pazarama Plus” butonuna tıklanarak aylık veya yıllık üyelik seçeneklerinden biri seçiliyor. Eğer Pazarama Cüzdan’ı bulunmuyorsa ilk olarak cüzdan oluşturulması gerekiyor. Ardından fatura adresi ve ödeme yöntemi seçildikten sonra sözleşmeler onaylanarak Pazarama Plus üyeliği tamamlanıyor. Pazarama Genel Müdürü M. Bülent Kutacun, “Pazarama olarak her zaman müşterilerimizin beklentilerini aşmayı hedefliyoruz. Pazarama Plus, bu vizyonumuzun bir yansıması. Müşterilerimize alışveriş yaparken ayrıcalıklı hissetmeleri için tasarladığımız bu program ile müşteri memnuniyetimizi artırmayı amaçlıyoruz” diye belirtiyor.