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Pazarda Çalınan Ziynet Eşyası Bulundu

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Olay Yeri: HALK PAZARI

Bingöl’ün Yenişehir Mahallesi’nde kurulan halk pazarında bir kadın, ziynet eşyası ve parasıyla büyük bir kayba uğradı. Şehirdeki asayişin sağlanması adına çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olaydan hemen sonra yoğun bir araştırma başlattı.

Şüphelilerin Yakalanması

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, çalınan eşyaların ve paranın sahiplerine ulaştırılması sağlandı. İlgili ekipler, çalınan 2 altın bilezik, 1 küpe ve 2 bin 400 lirayı başarıyla bularak, sahibine teslim etti. Olayla bağlantılı olarak yakalanan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye doğru sevk edildi.

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