“Pazarlık Söz Konusu Değil”

DEVA PARTİSİ EŞ GENEL BAŞKANINDAN AÇIKLAMALAR

DEVA Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, katıldığı bir televizyon programında PKK’nın 12. Kongresi ile ilgili ifadelerde bulundu. Bakırhan, kongre kararlarının birkaç gün içerisinde kamuoyuna sunulacağını ve sürecin tamamen şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı. Ayrıca, bu süreçte hiçbir pazarlığın gerçekleşmediğini aktardı. İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile dört saatlik bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Bakırhan, sürecin Türkiye’nin vicdanı tarafından yönetileceğini dile getirdi.

KONGRENİN DETAYLARI VE GELECEK BEKLENTİLERİ

PKK’nın 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti ve kararların yakında açıklanacağı bilgisi verildi. Bakırhan, kongrenin Abdullah Öcalan’ın belirlediği yol haritasına uygun sonuçlar çıkaracağını düşündüğünü ifade etti. Silah bırakma ve çözüm sürecine yönelik çağrıların kongreye dahil edildiği belirtildi.

Bakırhan, sürecin daha önceki dönemlere göre daha açık ve şeffaf bir şekilde yönetildiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e bu süreçteki katkılarından dolayı teşekkür etti. Kürt hareketinin Türkiye’yi bölmeyi hedeflemediğini, bunun yerine eşit yurttaşlık temelinde bir sistem önerdiğini vurguladı. Ayrıca, Türkiye’nin demokratikleşmesi gerektiğini ifade ederek şunları ekledi: “Cumhuriyet rejimine karşı değiliz. Ancak cumhuriyetin ikinci yüzyılda demokratikleşmesi gerekiyor. Demokrasiye açık olmalı.”