Pazartesi Dizileri ve Yayın Akışı

Pazartesi Günü İlgini Çeken Diziler

7 Nisan 2025 Pazartesi akşamı televizyon kanallarında hangi dizilerin olduğunu öğrenmek isteyenler için detaylar netleşti. Kanal D, NOW TV, Star TV, Show TV ve TRT 1 gibi kanallarda bu akşam izlenebilecek diziler ve yayın akışı şöyle sıralanıyor.

TRT 1, Kanal D ve NOW TV Yayınları

TRT 1 kanalında izleyicileri Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi bekliyor. Kanal D’de ise Uzak Şehir dizisi gösterimde olacak. Öte yandan, NOW TV’de Kızıl Goncalar adlı dizi dikkat çekiyor. Diğer kanallar arasında ATV, Show TV ve Star TV’de ise bu akşam dizi yayınlanmıyor.

Yayın Akışı Detayları

Pazartesi günü televizyon yayın akışına göre:

– 13.15: Seksenler

– 14.40: Teşkilat

– 17.40: Lingo Türkiye

– 19.00: Ana Haber

– 19.55: İddiaların Aksine

– 20.00: Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

– 00.15: Teşkilat

– 02.50: Seksenler

– 03.40: Teşkilat

Bu akşam izleyicilere sunulacak diziler ve yayın akışı hakkında merak edilenler bu şekilde. Eğitim ve eğlence dolu bir akşam keyfi için televizyonlar hazır!