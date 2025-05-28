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Pegasus’tan 1 Euroya Bilet Satışı

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PEGAUS YENİ YURT DIŞI BİLET FİYATLARINI DUYURDU

Pegasus, yurt dışı seyahatini düşünenler için güncel bilet fiyatlarını açıkladı. 28-29 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak biletlerle, 25 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 tarihleri arasındaki seyahatler için fiyatlar 1 euro + vergilerden başlayan rakamlarla satışa sunuluyor.

KAMPANYADAN YARARLANMA İMKANI

Kampanya, toplamda 150 bin koltukta geçerli olacak ve yolcular, ek ücret ödeyerek bagaj haklarını da satın alabiliyor. Bu fırsat, yurt dışına yapacakları seyahatlerde tasarruf etmek isteyenler için cazip bir seçenek sunuyor.

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