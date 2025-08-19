Ekonomi

Pegasus’tan 5€ Bileti; Hatlar Açık

PEGASUS KAMPANYASI BAŞLIYOR

Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde alınan biletlerle, 18 Kasım 2025 ile 15 Ocak 2026 tarihleri arasında KKTC hatlarındaki Light Paket biletlerini 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Kampanya çerçevesinde toplamda 12 bin koltuk bulunuyor.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Kampanyanın geçerli olduğu hatlar arasında, 5 euro artı vergilerle; İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen yer alıyor. Ayrıca, 7 euro artı vergilerle; Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon hatları da kapsama dahil.

