Pegasus’tan 5€ Bileti Hızlı Alın!

PEGAUS’UN YENİ KAMPANYASI

Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde yapılan bilet alımlarıyla, 18 Kasım 2025 ile 15 Ocak 2026 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hatlarındaki Light Paket biletleri, 5 euro ve vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Bu kampanya, toplamda 12 bin koltuğu kapsayacak.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Kampanya kapsamında kullanılacak hatlar, 5€ ve vergilerle şu şekildedir: İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen. Ayrıca, 7€ ve vergilerle uçuş yapılabilecek hatlar ise Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon olarak belirlenmiş.

