Pegasus’tan 5€ Bileti, KKTC Hatları

PEGAUS’UN YENİ KAMPANYASI

Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınan biletlerin 18 Kasım 2025 ile 15 Ocak 2026 tarihleri arasında KKTC hatlarındaki Light Paket biletlerini 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Kampanya 12 bin koltukta geçerli olacak.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

Kampanyanın geçerli olduğu hatlar arasında 5 euro + vergilerle sırayla İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen yer alıyor. Ayrıca, 7 euro + vergilerle Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon hatları da bu kampanya kapsamına dahil.

