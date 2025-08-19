Ekonomi

Pegasus’tan 5€ Bileti, KKTC Hattı

pegasus-tan-5-bileti-kktc-hatti

PEGASUS’UN KAMPANYASI

Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında satın alınan biletlerle, 18 Kasım 2025 ile 15 Ocak 2026 tarihleri arasındaki KKTC hatlarına yönelik Light Paket biletleri 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Bu fırsat, toplamda 12 bin koltukta geçerli olacak.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

5 euro artı vergilerle sunulan hatlar arasında İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen bulunuyor. Ayrıca, 7 euro artı vergilerle Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon hatları da kampanyadan yararlanabiliyor.

ÖNEMLİ

Ekonomi

Çelik Ve Alüminyum Ürünlere Gümrük Vergisi

ABD Ticaret Bakanlığı, çelik ve alüminyum ithalatına yönelik gümrük tarifelerini, 407 ürün kategorisini kapsayacak şekilde artırdı. Bu hamle, ticaret politikalarında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Gündem

Yılmaz: İşsizlik OVP’den Daha İyi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, işsizlik oranının son on çeyrektir tek haneli seviyelerde kaldığını ve bu durumun Orta Vadeli Program'daki beklentilerden daha iyi olduğunu açıkladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.