Pegasus’tan 5€ Bileti, KKTC Hattı

PEGASUS’UN KAMPANYASI

Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihleri arasında satın alınan biletlerle, 18 Kasım 2025 ile 15 Ocak 2026 tarihleri arasındaki KKTC hatlarına yönelik Light Paket biletleri 5 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Bu fırsat, toplamda 12 bin koltukta geçerli olacak.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

5 euro artı vergilerle sunulan hatlar arasında İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen bulunuyor. Ayrıca, 7 euro artı vergilerle Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon hatları da kampanyadan yararlanabiliyor.