Pegasus’tan 5 Euro ile Seyahat!

PEGAUS’un YURT DIŞI UÇAK BİLETLERİ İÇİN KAMPANYA

Pegasus, 13-14 Ağustos 2025 tarihlerinde yurt dışı uçak biletlerini 5 euro artı vergilerden oluşan cazip fiyatlarla sunuyor. Bu biletler, 26 Ekim 2025 ile 28 Mart 2026 tarihleri arasında seyahat etmek isteyenler için geçerli olacak.

KAMPANYADA AYRILAN KOLTUK SAYISI

Kampanya kapsamında toplam 200 bin koltuk ayrıldı. Bu fırsat, yurt dışı seyahat planlayanlar için önemli bir avantaj sunuyor. Hızla tükenme potansiyeline sahip olan bu biletlerinizi erken almak, avantaj sağlayabilir.