Pegasus’tan 5€ Uçak Bileti Fırsatı

PEGA SUS’U NİTELİKLERİ

Pegasus, 19-20 Ağustos 2025 tarihlerinde alınan biletlerle, 18 Kasım 2025 ve 15 Ocak 2026 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hatlarındaki Light Paket biletlerini 5 euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Bu kampanya, toplamda 12 bin koltukta geçerli olacak.

KAMPANYA KAPSAMINDAKİ HATLAR

Kampanyanın geçerli olduğu hatlar arasında 5€ + vergilerle hizmet sunulacak rotalar şunlardır: İzmir-Ercan-İzmir, Antalya-Ercan-Antalya, Çukurova-Ercan-Çukurova, Ankara-Ercan-Ankara, Hatay-Ercan-Hatay ve İstanbul Sabiha Gökçen-Ercan-İstanbul Sabiha Gökçen. Ayrıca, 7€ + vergilerle Kayseri-Ercan-Kayseri, Diyarbakır-Ercan-Diyarbakır, Gaziantep-Ercan-Gaziantep ve Trabzon-Ercan-Trabzon hatları da kampanya kapsamına dahil ediliyor.